Солдаты КНДР на Курщине сбегают с поля боя: "бурятский батальон" стал источником проблем для россиян

Почти два десятка северокорейских солдат оставили свои позиции на фронте. Теперь их разыскивают и в то же время пытаются скрыть факты дезертирства.

В армии РФ сформировали "особый бурятский батальон", в состав которого, правда, вошли совсем не буряты, а солдаты из Северной Кореи. При этом 18 солдат друга Путина Ким Чен Ына уже сбежали со своих позиций, расположенных на границе Брянской и Курской областей России.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

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"По данным источников УП, событие имело место в 7 километрах от государственной границы с Украиной. По словам нашего собеседника, мотивы побега северокорейцев неизвестны, оккупационная армия начала их поиски. В то же время эту информацию российские оккупанты пытаются скрыть от своего высшего командования", — пишет автор публикации.

Ранее стало известно, что ориентировочное количество личного состава "особого бурятского батальона", укомплектованного гражданами КНДР, составляет до 3000 человек. Это подразделение скорее всего планируют привлекать к выполнению боевых задач в Курской области.

Напомним, по данным аналитика, Северная Корея может отправить в Украину несколько десятков тысяч солдат помогать оккупантам. По словам экспертов, Украина должна быть готова к тому, что путинская армия на каком-либо из направлений может усилиться личным составом из Северной Кореи.

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