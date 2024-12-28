Солдаты КНДР убивают себя, чтобы не попасть в плен: военный назвал причину

По мнению военного, северные корейцы боятся, что в случае попадания в плен их семьи, оставшиеся в КНДР, будут репрессированы.

Среди солдат КНДР, воюющих на стороне России против Украины в Курской области, зафиксированы случаи самоубийств.

Почему садиться Ким Чен Ына предпочитают покончить с собой, чем попасть в плен, объяснил военнослужащий и блогер Кирилл Сазонов.

По его мнению, северокорейские солдаты покончат с собой, а не сдаются в плен украинским войскам, вероятно, из-за страха репрессий против своих семей в Северной Корее в случае, если они попадут в плен.

Также Сазонов напомнил, что по данным Белого дома, только за последнюю неделю Северная Корея потеряла 1000 военных убитыми и ранеными.

Напомним, что вчера в украинских Telegram-каналах было опубликовано изображение, заявленное, как найдена украинскими военными записка у погибшего северокорейского солдата в Курской области.

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Надпись на корейском языке: "Смерть – это не конец, а начало вечной славы! Помни, воин, помни: твой настоящий страх – не смерть, а позор перед своей страной. Лишь те, кто выберет честь вместо слабости, станут примером для следующего поколения. Ваша смерть на поле боя станет символом мужества и стойкости. Позор длится дольше жизни, но слава героя вечна! Крепко держа гранату в руке, вытяните шплинт, смело снимите предохранительную чеку и поместите гранату под подбородок или под бронежилет".

Достоверного подтверждения этой информации нет.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что солдат КНДР добивают свои, чтобы не попали в плен в ВСУ.

Стало известно, что ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Однако впоследствии южнокорейские СМИ сообщили, что раненый северокорейский солдат, захваченный в плен бойцами Сил специальных операций ВСУ, не выжил.

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