Западные СМИ пишут, что 5 тысяч солдат КНДР, вероятно, уже присоединились к 40-тысячной группировке ВС РФ в Курской области.

В Курской области ВСУ, вероятно, нанесли удар по дислокации войск КНДР, которые присоединились к 40-тысячной российской группировке. По информации источников в Силах обороны, северокорейских солдат везли более 6 тысяч км в гражданских грузовиках, чтобы они могли присоединиться к 810-й бригаде российских морпехов.

Об этом сообщает El Pais.

Издание отмечает, что пока нет ни информации о месте удара по северокорейским военным, ни каких-либо визуальных доказательств, что солдаты КНДР вообще находятся в зоне боевых действий.

"Ни одно из пехотных подразделений, воюющих в Курске, с которыми консультируется газета, не имели визуальных доказательств того, что северокорейские солдаты воюют на фронте", — отметило издание.

В статье также отмечается, что по данным ГУР и западных разведок, российскую армию усилили 10 тысяч солдат КНДР, и половина из них – уже прибыла на Курщину.

Источники журналистов в 95-й бригаде ВСУ сообщили, что северные корейцы вряд ли помогут россиянам изменить ситуацию в свою пользу в Курской области, ведь большинство курской группировки армии РФ состоит из новобранцев.

"Солдаты из 95-й бригады предполагают, что северокорейцы, если им наконец-то придется воевать, а не выполнять другие материально-технические задачи, не будут готовы дать хороший бой", — цитирует издание слова украинских военных.

Напомним, в Курской области российские войска активно пытаются ослабить оборону Украины. Эксперт предупреждает, что до конца года Украина может быть вынуждена выйти из Курской области, а оккупанты продвинутся в сторону города Сумы.

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