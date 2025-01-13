Солдаты КНДР в Курской области: в разведке Южной Кореи оценили их потери

За больные амбиции Путина гибнут не только россияне.

Южнокорейское разведывательное агентство оценило потери КНДР на войне России против Украины. Не менее 300 северокорейских солдат были убиты, еще около 2700 получили ранения.

Об этом пишет Yonhap News Agency.

Такие потери северокорейских солдат объясняют их "непониманием современных методов ведения войны", включая "пустую" стрельбу по дальнобойным беспилотникам, основываясь на анализе недавно полученного агентством видео боя.

Разведывательное агентство также сообщило, что Северная Корея настоятельно рекомендовала своим солдатам совершать самоубийства, чтобы не попасть в плен к украинским военным.

Ранее президент Владимир Зеленский опубликовал видео первого допроса пленных северокорейских военных, захваченных в плен на Курщине вчера, 11 января. Глава государства сообщил, что Украина готова передать Ким Чен Ину его людей, если он организует возвращение украинских пленных из РФ.

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