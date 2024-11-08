Солдаты КНДР в России: в НАТО сделали заявление о расширении войны

Наращивание военного сотрудничества между Россией и КНДР в Альянсе назвали многократным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

НАТО считает отправку войск КНДР в РФ опасным расширением ничем не спровоцированной агрессивной войны России против Украины.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 8 ноября, заявлении Альянса, к которому присоединились Австралия, Япония, Новая Зеландия, Республика Корея и Украина.

В НАТО отметили, что в дополнение к уже оказанной Северной Кореей существенной поддержке российским военным усилиям через поставку миллионов боеприпасов и баллистических ракет, отправка в Россию северокорейских войск означает опасное усиление уже оказанной поддержки Москве в ее незаконной агрессивной войне против Украины.

Наращивание военного сотрудничества между Россией и КНДР в Альянсе назвали многократным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

“Это особенно вопиющий факт, если учитывать статус России как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Мы призываем Россию вернуться к соблюдению этих резолюций и соблюдать свои международные обязательства", — говорится в заявлении.

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В НАТО отметили, что углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР оказывает глубокое влияние на евроатлантическую безопасность с последствиями для Индо-Тихоокеанского региона.

"Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи российской агрессии и осуждаем всех, кто содействует и тем самым продолжает незаконную войну России против Украины", — говорится в заявлении.

В Альянсе подчеркнули, что "союзники остаются такими же решительными, как и раньше, в поддержке Украины, пока это необходимо для победы Украины".

“Союзники и партнеры продолжают наращивать жизненно важную политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь, поскольку Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН. Союзники полны решимости поддержать Украину в создании сил, способных отразить российскую агрессию, согласно обещанию долгосрочной помощи безопасности для Украины", — подытожили в заявлении НАТО.

Напомним, Соединенные Штаты Америки продолжают взаимодействие с союзниками и партнерами по поводу ответа КНДР на развертывание ее войск вблизи границы Украины.

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