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Солдаты РФ без защиты подняли радиоактивную пыль на ЧАЭС: работники станции назвали это самоубийством

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Солдаты РФ без защиты подняли радиоактивную пыль на ЧАЭС: работники станции назвали это самоубийством

pixabay.com

Оккупанты проехались в Чернобыльском "Рыжем лесу".

Российские оккупанты, захватившие ЧАЭС, проехали на своей бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону под названием "Рыжий лес".

Они подняли тучи радиоактивной пыли.

Об этом сообщили Reuters рабочие на месте происшествия.

Два источника рассказали, что солдаты в колонне не использовали никаких противорадиационных средств. Также сотрудник ЧАЭС заявил, что это самоубийство для солдат. По его словам, радиоактивная пыль, которую они вдыхали, может вызвать внутреннее облучение.

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