Солдаты РФ жалуются на неэффективность комплексов ПВО против украинских дронов — "Атеш"

В России оккупанты жалуются на неисправность и неэффективность комплексов противовоздушной обороны против украинских дронов. Военнослужащий из подразделения ПВО отмечает, что руководство начало использовать старые ЗРК "Куб", которые "очень плохо проявляют себя".

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"Данная техника была изъята из старых запасов, а ракеты для этого зенитно-ракетного комплекса ухудшились в ходе хранения на складах. Чаще всего они просто не могут поразить цель, даже если она обнаружена", — отмечает "Атеш".

Также есть проблемы с современными комплексами. Большая часть работоспособных ЗРК была отправлена в зону "сво", а в тыловых городах остались неисправные или изношенные. Как говорит наш агент, 65-80% всех зенитн-ракетных комплексов имеют какие-либо неисправности.

"Также существует проблема с ошибками операторов ЗРК, которые, по всей видимости, не получили должного обучения, а подготовленные специалисты погибают на войне в Украине. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблемы с отражением воздушных атак украинским беспилотниками по стратегическим объектам, которые находяться в тыловых городах рф, требуют комплексного решения и значительных вложений, на которые вряд ли готово военно-политическое руководство России", — резюмируют партизаны.

Напомним, Украина, вероятно, атаковала завод в Татарстане дронами из ИИ (видео).

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