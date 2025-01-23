Солдаты Северной Кореи в войне против Украины: аналитики ISW рассказали, с какими трудностями они сталкиваются

Российские войска все еще пытаются скрыть присутствие северокорейцев на поле боя, нанося удары с дронов по раненым солдатам из КНДР, когда украинские войска пытаются взять их в плен.

Аналитики Институт изучения войны (ISW) рассказали, с каким трудом сталкиваются военные из Северной Кореи в войне против Украины на стороне России.

"Новые северокорейские силы вряд ли смогут существенно улучшить российские операции и, вероятно, столкнутся с такими же высокими потерями и осложнениями в случае взаимодействия с российскими войсками, как и нынешний северокорейский контингент, при условии, что российское командование продолжит использовать северокорейские войска так же, это делало до сих пор", – говорится в сообщении ISW.

Американские чиновники и украинские солдаты рассказали NYT, что северокорейские и российские войска продолжают бороться за связь и слаженность, и что российские и северокорейские солдаты по меньшей мере дважды "столкнулись" из-за ошибок в идентификации войск.

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Украинский командир рассказал NYT, что северокорейские штурмовые группы теперь включают переводчика, говорящего на русском языке, но эти группы все равно не очень эффективны.

Украинские солдаты сообщили, что северокорейские силы продолжают проводить массовые пехотные атаки и что северокорейцы не отступают даже если они ранены.

Силы специальных операций (ССО) Украины 22 января опубликовали кадры массированной пехотной атаки северокорейских войск и сообщили, что украинские силы убили 21 и ранили 40 северокорейских солдат во время восьмичасового боевого столкновения.

Украинские солдаты рассказали NYT, что российские войска все еще пытаются скрыть присутствие северокорейцев на поле боя, нанося удары с дронов по раненым северокорейским солдатам, когда украинские войска пытаются взять их в плен.

Аналитики ISW резюмируют, что высокий уровень потерь Северной Кореи и трудности с оперативной совместимостью с российскими войсками повлияют на уроки, которые вынесет северокорейское военное командование с участием в войне с Россией.

Напомним, КНДР готовится перебросить в РФ дополнительные войска : аналитики назвали сроки.

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