Соледар – новая мишень оккупантов: что известно о наступлении россиян и боях в городе

Город Соледар Донецкой области стал новой мишенью армии России и наемников ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении. После месяцев неудачных попыток взять Бахмут, оккупанты атаковали Соледар большими силами, зашли в город, но ВСУ остановили их продвижение.

В Министерстве обороны сообщили об упорных боях за Соледар — враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что ЧВК "Вагнер" бросила на штурм Соледара свои лучшие подразделения — ветеранов с опытом боевых действий в Сирии, Ливии и других горячих точках.

ТСН.ua собрал подробности и комментарии экспертов по поводу боев за Соледар и ситуации на Бахмутском направлении.

Бои за Соледар: что происходит в городе

Российские оккупанты в течение нескольких дней под прикрытием рождественского перемирия перегруппировали войска, вывели ЧВК "Вагнер" из-под Бахмута и перебросили практически всю частную военную компанию на Соледар.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, оккупанты под видом перемирия совершили "рокировку" — на место "вагнеровцев" в район Бахмута зашли российские военные линейные части, преимущественно десантники, вышедшие с правого берега Херсонской области.

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"Сейчас основной костяк и большинство ЧВК сосредоточилось на взятии Соледара. Там очень серьезные идут бои. Можно сказать, вся мощь российской армии сейчас сосредоточена в одной точке – район Соледара... Бои идут в самом Соледаре. Россиянам удалось с Бахмутского, с юго-востока от Соледара, зайти в город, практически дойти до центра в район соляного рудника", — сообщил эксперт.

По оценкам Свитана, исходя из динамики боев, ВСУ удержат Соледар, а российские части будут "как минимум остановлены, максимум – отброшены на начальные позиции".

"Они зашли с юга и юго-востока в Соледар после того, как прошли Бахмутское. Сейчас бои идут в самом городе, в основном немного восточнее и юго-восточнее центра... Со стороны Попасной идут бои, стоит задача по уничтожению тех войск., которые прорвались в часть Соледара. Бои будут идти, думаю, еще несколько дней для того, чтобы полностью зачистить Соледар от российских войск и вернуть Бахмутское", — отметил он.

"Вагнеру" не хватает зэков: под Бахмут идет подкрепление

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не имеет сил взять Соледар под контроль из-за серьезных потерь наемников во время попыток захватить Бахмут.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Евгению Пригожину что-то пришло в голову, он подумал и решил, что ему будет гораздо выгоднее захватить Соледар и через север из Соледара охватить и Бахмут. Якобы, это будет каким-то решающим моментом для того, чтобы иметь возможность окружения Бахмута, даже оперативного. Но он для этого использовал большое количество своих зэков и этот ресурс потратил во время штурмовых действий. Мы видели, как они напористо совершали штурмовые действия, но это было возможно за счет того, что они на позиции ВСУ забрасывали большое количество живого мяса. Разве такая тактика в перспективе может закончиться успехом? Нет. Они сейчас подошли к Соледару, находятся в черте города, но ресурса, чтобы полностью взять город под свой контроль, у них уже нет, они его потратили", — заявил Коваленко.

Как отметил эксперт, сейчас россияне отправляют подкрепление на Бахмутское направление:

"Под Бахмут отправляются четыре батальонно-тактические группы 2-й общевойсковой армии восточного военного округа РФ, а также две батальонно-тактические группы 20-й МСД. Достаточно серьезный потенциал – шесть батальонно-тактических групп. Но именно коэффициент полезного действия от этих БТГ во время, когда не хватает ресурса зэков Пригожина, будет очень низким, они будут действовать не как еще какой-нибудь ресурс, а как компенсация потерь, должны компенсировать достаточно серьезные потери "вагнеровцев".

Коваленко также рассказал, что оккупанты пытаются взять под свой контроль трассу М-03, а также Т-05-04.

"Если они не будут контролировать эти две логистические артерии, никакой угрозы Бахмуту быть не может. Но именно через Соледар можно выйти на трассу М-03. Но пока оккупанты, находясь в агломерации Бахмутское-Соледар, не имеют контроля над городом и выхода к этим трассам", — сообщил он.

Провал оккупантов и попытка "сохранить лицо"

Атака бойцов ПВК "Вагнер" на Соледар является попыткой "сохранить лицо" после месяцев неудачных попыток захватить Бахмут.

Такое мнение высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

"Бахмут, Соледар — это одно направление, по которому в последние три месяца идут тяжелые бои и сконцентрированы основные усилия в том числе и "вагнеровцев", этого незаконного вооруженного формирования. Переброска подразделений "Вагнера" и формирование именно там ударных групп, концентрация усилий на Соледаре — это свидетельство провала тактики конкретно по Бахмуту. Попытки атаковать Бахмут в лоб, обойти его с юга, а это еще месяц назад были вполне конкретные угрозы, не реализовались", — отметил эксперт.

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Теперь, по его словам, "чтобы как-то сохранить свое лицо, было принято решение о переброске своих главных сил".

"А это не какие-то зэки-уголовники. Там есть опытные бойцы, которые проходили вышкол в горячих точках по всему миру. И сейчас Пригожин свои бандитские группировки перебросил на Соледар, который меньше Бахмута, и поэтому считается более доступной целью", — отметил Кузан.

Как объяснил эксперт, тактика россиян на этом направлении не изменилась – "продавить нашу оборону, чтобы выйти в тылы, перерезать пути обеспечения нашей группировки".

"Но именно перебрасывание от Бахмута на Соледар – свидетельство, к чему свелась широкомасштабная наступательная операция РФ. Сначала говорили обо всем востоке, Донбасс, потом Донетчина, потом говорили о севере Донецкой области, дальше все свелось к направлению Бахмут-Соледар, а теперь видим, что они от Бахмута перебрасывают и концентрируются на Соледаре, чтобы хоть каких-то результатов достичь и показать своим кремлевским кураторам", — подчеркнул он.

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