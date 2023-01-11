Соледар стал мясорубкой для колоссального ресурса Пригожина и отправной точкой для Суровикина — эксперт

Во время штурма Соледара, являющегося одной из самых горячих точек на фронте, практически все подразделения ПВК "Вагнер" потеряли свою боеспособность. Восстановить ее в кратчайшие сроки возможности у россиян нет.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

Также читайте Суровикин больше не руководит российскими войсками в Украине — минобороны РФ

По его словам, после поражения "вагнеровцев" на Бахмутское направление российское командование бросает мобилизованных. Впрочем, как считает Коваленко, это все равно не поможет оккупантам выиграть битву за Бахмут.

"И это на фоне отсутствия полного контроля над Соледаром. Северо-западная часть города, за которой начинаются линии обороны ВСУ и на штурм которых петуши (оккупанты – ред.) уже не имеют ресурса, так и осталась для оккупантов недостижимой, несмотря на их интенсивные реляции", – написал он.

Коваленко также прокомментировал слухи от российских пропагандистов, что якобы россияне "взяли" Соледар.

Вот уже более суток пригожинские ресурсы и другие издания украшают ситуацию в Соледаре, пытаясь придать потере последнего боеспособного ресурса, в битве за небольшой городок, какой-то эпической значимости. Таким образом, увидели вы это или нет, но Соледар стал не просто мясорубкой для колоссального пригожинского ресурса, но и отправной точкой для пика самого петушиного генерала (Суровикина, командующего русскими войсками в Украине – ред.). Ведь реляции очень быстро сойдут насмарку, на фоне очень сложно скрываемого позора", — подытожил военный эксперт.

Соледар – новая мишень для оккупантов

Соледарь Донецкой области стал новой мишенью российской армии и наемников ППК "Вагнер" на Бахмутском направлении. После месяцев неудачных попыток взять Бахмут, кафиры атаковали Соледар большими силами, зашли в город, но Силы обороны остановили их продвижение.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что ППК "Вагнер" бросила на штурм Соледара свои лучшие подразделения — ветеранов с опытом боевых действий в Сирии, Ливии и других горячих точках.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему Россия хочет взять Соледарь. Захватив этот город оккупанты возьмут под контроль две трассы на Бахмутском направлении.

Соледар и Краматорск под обстрелами россиян, Чехия передает партию танков Украине – новости

Читайте также: