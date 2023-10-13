"Солнцепеки", танки, САУ и пушки Д-20, Д-30: военный указал, откуда РФ перебрасывает технику к Авдеевке

По словам военнослужащего Евгения Иевлева, вражеская техника идет к Авдеевке из Горловского направления.

Ситуация на Горловском направлении связана с Авдеевским, ведь вся вражеская техника идет на Авдеевку оттуда.

Об этом рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев, передает "Эспрессо".

"Горловское направление напрямую логистически связано с Авдеевским и уже 3 дня, я думаю, не открою никаких новых фактов, вы видите, что творится на Авдеевке. Вся техника, которая идет на Авдеевку именно с нашего направления, она на глубине от нас от 6-12 км, а 3 дня – это непрерывный поток техники, где мы наблюдали и "Сонцепеки", и танки, и САУ, и пушки Д-20, Д-30", – говорит военный.

По его словам, этот поток техники проходит возле украинских военных. Поэтому, насколько это возможно, ВСУ пытаются поражать эту технику, но враг в эти дни повысил плотность и артиллерийских снарядов, и минометных обстрелов.

"Прилет был где-то перед включением метров в 150, пришлось перейти в укрытие. Поэтому и говорю, что последние 3 дня ситуация очень жаркая", – подытожил Иевлев.

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, уже четвертые сутки возле Авдеевки – крайне тяжелая ситуация, россиян очень много, они "лезут как тараканы".

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