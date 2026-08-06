Солнечные панели на балконе: когда украинцам нужно разрешение на установку

Солнечные панели (иллюстративное фото) / © pexels.com

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Украинцы чаще всего могут устанавливать солнечные панели на балконе или лоджии без специального разрешения. В то же время, для монтажа оборудования на фасаде или крыше многоэтажки может потребоваться согласование ОСМД или совладельцев дома.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA со ссылкой на специалистов компании Solar Ggroup.

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Эксперты объяснили, что отдельные согласования обычно не нужны, если панели размещают в пределах частной собственности, не вмешиваясь в фасад, конструкцию дома или другое общее имущество.

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Другие правила действуют, когда оборудование планируется установить на крыше или наружной стене. Эти части дома принадлежат к общей собственности жильцов, поэтому монтаж необходимо согласовывать с ОСМД, управляющим или совладельцами. Порядок принятия решения зависит от законодательства и правил конкретного дома.

Что нужно учесть при монтаже

Солнечные панели необходимо надежно закрепить, чтобы они не представляли опасности для прохожих и жителей соседних квартир во время сильного ветра или непогоды.

Конструкция также не должна перекрывать эвакуационные пути или мешать обслуживанию здания.

Перед покупкой оборудования специалисты советуют оценить освещенность балкона. Эффективнее всего панели будут работать на южной, юго-восточной или юго-западной стороне. На затененном или северном балконе производство электроэнергии будет значительно ниже.

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Помогут ли панели во время отключений

Балконная солнечная электростанция может стать резервным источником питания при отключениях только при наличии гибридного инвертора и аккумулятора.

Сами солнечные панели без системы накопления не снабдят квартиру электроэнергией после исчезновения напряжения в сети.

Напомним, ранее кандидат экономических наук, специалист НАН Украины по вопросам качества жизни населения Людмила Черенько заявила о том, что если Россия снова будет массированно обстреливать Киев и будут блекауты, многие киевляне могут временно выехать из города. Однако массово ехать в деревни или за границу люди не будут. Власти советуют киевлянам заранее подготовить собственный план Б, чтобы разгрузить инфраструктуру столицы.

По словам эксперта, сегодня важно заранее подготовить запасные варианты на случай повторения кризисных ситуаций минувшей зимой, ведь государство и местные власти не смогут полностью взять на себя организационные и финансовые затраты на переселение горожан.

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