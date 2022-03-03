Соломия Витвицкая показала, как развозит продукты и все необходимое защитникам Киева

В свободное время телеведущая занимается волонтерством.
Телеведущая 1+1 Соломия Витвицкая рассказала, как проводит время между прямыми эфирами.
Так, между включениями информационного марафона, который круглосуточно транслируют на всех украинских каналах, а также в Фейсбук и Ютуб (присоединяетесь к нам по ссылке ), знаменитость занимается волонтерством.
"Все меня спрашивают, как я. Вот варится гречка, нашла все судочки, которые у меня были. Готовлю нашим захитникам", — рассказала Соломия Витвицкая.
До начала комендантского часа телеведущая отправляется в супермаркет и закупает необходимые продукты и вещи для наших защитников. Далее отправляется в столичные рестораны, где работа не останавливается. Там готовят еду, а Соломия вместе с подругами развозит ее всем, кому необходимо. Рассказала, что обеды сытные. В них входит и суп, и салат, и основное блюдо, десерт, напиток и фрукты.
"Все, кто выполняет сейчас свою работу под пулями и взрывами, — герои. Спасибо за то, что сейчас есть свет, вода, газ, интернет. За то, что все, кто могут – помогают и все, кто могут выходят на работу», – поблагодарила телеведущая всех, кто сейчас – каждый на своем фронте – защищает Украину.
Телеведущая предупредила: "Мы ожидаем атаки дезинформации и призываем получать информацию исключительно из официальных источников органов государственной власти".
"Верим в ВСУ! Гордимся нашими защитниками и защитницами! Вместе к победе. Это наша земля. Мы победим и точно не будем сдаваться. Украина выстоит! Поддерживаем наших защитников", — призвала телеведущая 1+1.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217 ед,
- боевых бронированных машин – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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