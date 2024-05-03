Соломия Витвицкая показала трогательные кадры, как провожала возлюбленного-военного на фронт

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая показала трогательные кадры со своим возлюбленным Алексеем Ситайло.

Избранник знаменитости – военный. Как поделилась в своем Instagram Соломия, ее возлюбленный отправляется на фронт. Мужчина едет служить на востоку Украины, а именно на Донбасс. Ведущая опубликовала трогательные кадры, как провожала возлюбленного на фронт.

В частности, в коротеньком ролике Витвицкая показала, как Ситайло сначала взял ее за руку, прокрутил в танце, а потом обнял сзади. Видео ведущая дополнила композицией "Танцюй зі мною, повільно".

Соломия Витвицкая с возлюбленным-военным / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Когда провожаешь любимого на Донбасс", — подписала кадры Соломия Витвицкая.

В комментариях под постом подписчики ведущей пожелали, чтобы Алексей Ситайло обязательно берег себя и надежного Ангела-хранителя ему.

Отметим, Соломия Витвицкая в конце февраля рассекретила, что встречается с военным. Избранником ведущей стал старший лейтенант Алексей Ситайло. В настоящее время мужчина служит на фронте и защищает Украину от российских оккупантов.

Напомним, недавно актер Юрий Фелипенко поделился, что вступил в ряды ВСУ. Артист уже рассказал, как проходит его служба и военные учения.

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