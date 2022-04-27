Соломия Витвицкая помогла собирать средства для бойцов ВСУ

Паралимпийский чемпион Сергей Емельянов продал на благотворительном аукционе свою золотую медаль, которую спортсмен завоевал на летних паралимпийских играх в Токио, обойдя на каноэ россиянина.

На собранные средства купят амуницию для военных: автомобили, бронежилеты, тепловизионная оптика и питание. Все это отправят украинским защитникам на Донбасс.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.

В целом на аукционе удалось выручить 900 тысяч гривен. Впрочем, компания, которая выиграла благотворительные торги – медаль себе, кстати, решила не оставлять. И вернула ее спортсмену.

скриншот с видео

"Эта медаль... Мы ее ждали 5 лет. работали очень много для нее. Было очень много пота и крови, но мы победили и даже коронавирус нам не помешал", — отметил спортсмен.

К слову, деньги для армии помогла собирать и ведущая ТСН Соломия Витвицкая. Она это делала на своих страницах в социальных сетях.

скриншот с видео

"Вообще мы собрали еще около 200 тысяч гривен. А это благодаря тому, что нам помог посол Украины в Ливане. они там провели благотворительный концерт", — отметила Соломия.

В общем, благодаря собранным средствам удалось купить автомобили, бронежилеты, тепловизионную оптику и продукты питания.

скриншот с видео

Кроме уже собранной амуниции – в планах закупить шлемы, берцы и другие необходимые вещи для военных. Так что сбор средств – продолжается.

Наша сплоченность поможет защитникам Украины стать еще сильнее. А значит – приблизить победу.

С продажи золотой медали на благотворительном аукционе закупили амуницию для военных

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