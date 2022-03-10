Соломия Витвицкая рассказала, как во двор дома, в котором живет ее папа, попала ракета

Соломия Витвицкая рассказала, как во двор дома, в котором живет ее папа, попала ракета

Папа телеведущей живет в Житомире.

Телеведущая 1+1 Соломия Витвицкая рассказала, как во двор дома, где живет ее папа, попала ракета российских оккупантов.

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По словам ведущей, это произошло на прошлой неделе в Житомире. Витвицкая рассказала, что только в доме ее папы уцелели окна, ведь перед этим он заклеил их.

"Он живет в Житомире, и когда в его двор попала ракета, то у него одного из дома остались целые окна. Это было на прошлой неделе, когда был обстрел Житомира. Во дворе, рядом с жилым домом, находилась больница и школа ", – рассказала ведущая, пишут "Факты".

Также Витвицкая призналась, что решила не уезжать из Киева. Кроме работы знаменитость занимается волонтерством. К началу комендантского часа телеведущая отправляется в супермаркет и закупает необходимые продукты и вещи для наших защитников. Далее отправляется в столичные рестораны, где работа не останавливается. Там готовят еду, а Соломия вместе с подругами развозит ее нуждающимся.

пресс-служба канала "1+1"

Напомним, Даша Астафьева тоже занимается волонтерством. Она готовит еду для терробороны.

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