Соловьев пригрозил Азербайджану "СВО" из-за помощи Украине

Владимир Соловьев / © скриншот с видео

Реклама

Российские пропагандисты принялись угрожать Азербайджану на фоне помощи Украине. Так, Владимир Соловьев заявил о «серьезной проблеме» на Южном Кавказе и потенциальных «базах НАТО» на Каспии.

Об этом российский пропагандист Владимир Соловьев сказал в прямом эфире канала "Россия-1".

Дата публикации 15:39, 11.08.25 Количество просмотров 27 Соловьев выступил с угрозами Азербайджана из-за помощи Украине

Он решил напугать тем, что так называемая российская «СВО», которая сейчас направлена против нашего государства, может стать «не последней».

Реклама

«Происходящее у нас на Южном Кавказе — это очень большая проблема. А Каспий скоро может оказаться в таком положении, что там и базы НАТО появятся… И это может быть настолько опасно, если рассматривать с геополитической позиции, это может привести к тому, что это окажется не последним «СВО» нашего поколения», — сказал Соловьев.

Напомним, Азербайджан предоставит Украине гуманитарную помощь в виде электротехнического оборудования, закупленного за деньги госбюджета. На эти нужды из резервного фонда президента Азербайджана Ильхама Алиева выделят 2 млн. долларов. Решение принято с учетом «принципов гуманизма и партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной», закрепленных в ряде двусторонних соглашений и деклараций». В частности, это подписанный в 2000 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, а также совместное заявление президентов от 14 января 2022 года.

Также заметим, что в июле Алиев посоветовал Украине никогда не мириться с оккупацией своих территорий . Он напомнил, как Азербайджан сам возобновил контроль над Карабахом, поэтому пожелал украинцам сделать то же самое.

Еще ранее стало известно о том, что Азербайджан может рассмотреть отмену запрета на поставку вооружения Украине. Это произойдет в случае, если Россия не прекратит атаку на газовую инфраструктуру. Известно, что по ней транспортируется азербайджанский газ.