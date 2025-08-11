- Дата публикации
Соловьев пригрозил Азербайджану "СВО" из-за помощи Украине
Соловьев заявил, что у поколения россиян «такова судьба». Наверное, он подразумевает решение кровопролитных и бессодержательных войн против суверенных государств.
Российские пропагандисты принялись угрожать Азербайджану на фоне помощи Украине. Так, Владимир Соловьев заявил о «серьезной проблеме» на Южном Кавказе и потенциальных «базах НАТО» на Каспии.
Об этом российский пропагандист Владимир Соловьев сказал в прямом эфире канала "Россия-1".
Он решил напугать тем, что так называемая российская «СВО», которая сейчас направлена против нашего государства, может стать «не последней».
«Происходящее у нас на Южном Кавказе — это очень большая проблема. А Каспий скоро может оказаться в таком положении, что там и базы НАТО появятся… И это может быть настолько опасно, если рассматривать с геополитической позиции, это может привести к тому, что это окажется не последним «СВО» нашего поколения», — сказал Соловьев.
Напомним, Азербайджан предоставит Украине гуманитарную помощь в виде электротехнического оборудования, закупленного за деньги госбюджета. На эти нужды из резервного фонда президента Азербайджана Ильхама Алиева выделят 2 млн. долларов. Решение принято с учетом «принципов гуманизма и партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной», закрепленных в ряде двусторонних соглашений и деклараций». В частности, это подписанный в 2000 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, а также совместное заявление президентов от 14 января 2022 года.
Также заметим, что в июле Алиев посоветовал Украине никогда не мириться с оккупацией своих территорий . Он напомнил, как Азербайджан сам возобновил контроль над Карабахом, поэтому пожелал украинцам сделать то же самое.
Еще ранее стало известно о том, что Азербайджан может рассмотреть отмену запрета на поставку вооружения Украине. Это произойдет в случае, если Россия не прекратит атаку на газовую инфраструктуру. Известно, что по ней транспортируется азербайджанский газ.