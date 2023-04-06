Соловьев устроил истерику из-за предстоящего контрнаступления ВСУ: "Долбанем ядерным оружием"

Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев бьется в истерике из-за будущего украинского контрнаступления. Топ-пропагандист Кремля призывает не ждать успехов ВСУ, а ударить по украинским городам ядерным оружием.

Об этом он заявил в своем пропагандистском шоу "Полный контакт"

"Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие! Нанести удары по местам дислокации и расположению "центров принятия решений" Украины. В чем проблема?", – завывал пропагадист.

Соловьев высмеял объяснение всех адекватных людей, почему ни в коем случае нельзя использовать ядерное оружие.

"Ах, ядерную боеголовку нельзя применять? Она только для сдерживания? Ну что, сдержала? Обстреливают наши районы, наши города и села, гибнут наши люди. Помогло нам ядерное оружие? Так у нас не стратегическое оружие. Тогда мы тактическим долбаним", – сказал российский пропагандист.