Соловьев устроил истерику из-за предстоящего контрнаступления ВСУ: "Долбанем ядерным оружием"

Пропагандист Соловьев призвал ударить по Украине ядерным оружием, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ.
Скандальный российский пропагандист Владимир Соловьев бьется в истерике из-за будущего украинского контрнаступления. Топ-пропагандист Кремля призывает не ждать успехов ВСУ, а ударить по украинским городам ядерным оружием.
Об этом он заявил в своем пропагандистском шоу "Полный контакт"
"Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие! Нанести удары по местам дислокации и расположению "центров принятия решений" Украины. В чем проблема?", – завывал пропагадист.
Соловьев высмеял объяснение всех адекватных людей, почему ни в коем случае нельзя использовать ядерное оружие.
"Ах, ядерную боеголовку нельзя применять? Она только для сдерживания? Ну что, сдержала? Обстреливают наши районы, наши города и села, гибнут наши люди. Помогло нам ядерное оружие? Так у нас не стратегическое оружие. Тогда мы тактическим долбаним", – сказал российский пропагандист.
Напомним, что в РФ регулярно запугивают Украину и мир использованием ядерного оружия. Так, аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Кремль продолжает ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Западу Украине перед контрнаступлением.
Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что Россия снова прибегает к ядерным угрозам, ведь очень хочет переговоров. Он назвал лишь одно условие, при котором РФ ударит по Украине ядерным оружием.
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