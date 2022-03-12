Sony Pictures Entertainment объявила о прекращении всей деятельности в России

О выходе с российского рынка заявили уже более 170 компаний.

Компания по производству телевизионных фильмов и программ Sony Pictures Entertainment объявила о прекращении всей деятельности России.

Отмечается, что компания уже отложила цифровые релизы своих проектов, в частности, фильма "Человек-паук. Нет пути домой".

Ранее Голливудская студия Sony Pictures заявила, что прекращает прокат своих фильмов на территории России из-за военного вторжения в Украину. "Морбиус" и другие проекты киностудии пока не появятся в российских кинотеатрах.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день.

Из-за российской агрессии ряд мировых и европейских компаний заявил о выходе из РФ. Так, по состоянию на 11 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более 170 компаний.