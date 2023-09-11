Семье сообщили о гибели: история бойца из Ровенщины, выжившего во время вражеского шторма

Из 30 попавших под обстрел мужчин в живых остались только двое. Андрей – один среди них.

Семье сообщили о его гибели, а почти через неделю выяснилось, что он жив. Удивительная история об Андрее Грицайчуке из Ровенщины. Он на передовой вместе с собратьями попал под атаку вражеской авиации. Вскоре жене сообщили, что он не выжил. Сокрушенная семья уже готовилась к похоронам, как через 5 дней раздался звонок — тяжело раненый, но живой Андрей находится в больнице.

Подробнее узнавала корреспондентка ТСН Анна Махно.

Андрей Гричайчук целует, держит за крошечную ручку и говорит своему годовалому сыну. Жив. Хотя семье в апреле семья считала его погибшим.

Семье рассказали печальное известие

Жена Ольга Грицайчук рассказывает, что ее мать, когда узнала печальную весть — потеряла сознание.

Когда началась полномасштабная война, Андрей Грицайчук был на заработках в Литве. Его жена говорит, что в Ровно тогда раздавались мощные взрывы.

История военного Андрея Грицайчука из Ровенщины

"Так мы уже не знали, что нам делать, я уже и плакала, потому что беременна была", — признается жена Андрея. Тогда Оля в надежде и с двумя детьми сначала поехала к нему. Но мужчина за границей, говорит, сидеть не мог.

Так они вместе решили вернуться в родное село. где Андрею вручили повестку. Несмотря на то, что отец троих детей, пошел служить.

"У меня нет такого понятия, чтобы за детей прятаться, их наоборот нужно защищать, чтобы они этого не видели", – рассказывает он.

Стал штурмовиком

Так он стал штурмовиком. Его группу направили в Луганскую область.

"По рации передали, мол, прячьтесь взлетевшая авиация", — вспоминает Андрей.

Что было дальше – точно рассказать некому. Во время вражеского удара многие ребята погибли. Вскоре в дом Грицайчуков приехали с трагическим известием.

"Пришедший военный. говорит сядьте, и я уже начала плакать", — рассказывает женщина.

Теща Андрея Светлана Мельничук напоминает, что у них в доме уже горела свеча.

Счастливый звонок

Сокрушенная семья готовилась к похоронам, когда через 5 дней на праздник Благовещения раздался звонок.

"Ваш мужчина лежит тяжело ранен, без сознания в Киеве в больнице", — вспоминает разговор жена Андрея.

Ольга не могла поверить счастью – сразу уехала к мужу.

"Я захожу в палату, он такой лежал, глаза чуть-чуть были открыты, я начала плакать", — говорит Ольга.

История военного Андрея Грицайчука из Ровенщины

По словам военного, из 30 попавших под обстрел мужчин в живых остались только двое, он один среди них.

Между тем, за Андрея радовалась вся деревня.

Мужчина восстанавливается после ранений

Днепр, Киев, Львов – в разных госпиталях Андрей несколько месяцев восстанавливает здоровье после ранений. Один из осколков до сих пор сидит в голове, вытягивать опасно.

Терапевт Андрея Юрий Макарец рассказывает, что у мужчины нарушен двигательный центр

Но Андрей стал на ноги. В настоящее время проходит реабилитация в госпитале на родной Ровенщине.

Медики говорят, что пациент имеет очередную сверхважную задачу.

"Нам хотелось бы без помощи палки преодолеть до 300 метров", – говорят они.

Когда Андрей узнал свою гибель — был ошеломлен. Как его ошибочно похоронили — выяснять не хочет, стремится только к скорейшей реабилитации — даже во время интервью разминает руку. Говорит, его вдохновляет семья.

Самое большое утешение для мужчины, когда из больницы его отпускают на несколько дней домой.

А желание у него одно – самая быстрая победа Украины и чтобы собратья были живы.

"Мы за них тоже молимся, не за своих только мужчин, за всех молимся", — говорит семья.

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