"Сооружения РПЦ давно покинул Бог": Путин посетил Пасхальное богослужение

Диктатор прибыл без семьи и в сопровождении охранников

Глава Кремля Владимир Путин посетил Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Российскому диктатору сопровождали немалое количество охранников и мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам российских пропагандистов, Путин прибыл на богослужение без семьи, впрочем, в сопровождении массовки.

Отмечается, что к кремлевскому убийцы допустили только мэра Москвы Сергея Собянина.

Это событие уже успели прокомментировать в социальных сетях. Пользователи пишут, что с настоящей верой у Путина нет ничего общего и подчеркивают, что "Сатана первым заходит в храм".

"Ну хоть массовки из ФСОшников больше нагнали... А то на Рождество до слез жалко и убого было";

"А почему не в толпе? Покажите поближе";

"Интересно как чувствует себя он, когда только в этом году убил десятки тысяч россиян и украинцев?";

"Земля не горела под ногами?";

- комментируют пользователи Twitter.

Между тем, Кремль решил использовать ветеранов войны в Украине в качестве кандидатов на выборах от партии "Единая Россия", окончательно превратив ее в партию войны.

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