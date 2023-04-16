"Сооружения РПЦ давно покинул Бог": Путин посетил Пасхальное богослужение

Диктатор прибыл без семьи и в сопровождении охранников
Глава Кремля Владимир Путин посетил Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Российскому диктатору сопровождали немалое количество охранников и мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам российских пропагандистов, Путин прибыл на богослужение без семьи, впрочем, в сопровождении массовки.
Отмечается, что к кремлевскому убийцы допустили только мэра Москвы Сергея Собянина.
Это событие уже успели прокомментировать в социальных сетях. Пользователи пишут, что с настоящей верой у Путина нет ничего общего и подчеркивают, что "Сатана первым заходит в храм".
- "Ну хоть массовки из ФСОшников больше нагнали... А то на Рождество до слез жалко и убого было";
- "А почему не в толпе? Покажите поближе";
- "Интересно как чувствует себя он, когда только в этом году убил десятки тысяч россиян и украинцев?";
- "Земля не горела под ногами?";
- комментируют пользователи Twitter.
Между тем, Кремль решил использовать ветеранов войны в Украине в качестве кандидатов на выборах от партии "Единая Россия", окончательно превратив ее в партию войны.
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