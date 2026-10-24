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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Соотношение сил 6 к 1: офицер «Азова» раскрыл ситуацию на Добропольском направлении

Несмотря на постоянные попытки продвинуться в Доброполье, захватчики не могут закрепиться в городе, поскольку украинские подразделения обнаруживают и уничтожают вражеские группы.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Российская армия теряет от 200 до 250 военных убитыми ежесуточно на Добропольском направлении.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал офицер 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» из Добропольского направления с позывным Лириком.

По словам офицера, российские войска активно пытаются продвигаться в направлении города, однако их попытки пока не приносят результата.

«Противник достаточно активно пытается продвигаться в направлении Доброполья, но все его попытки остаются безуспешными. Доброполье контролируют подразделения 1-го корпуса и приданы смежные подразделения. Вражеские группы обнаруживают и уничтожают, закрепиться в городе противнику пока не удается», — отметил Лирик.

В то же время, российские военные продолжают проникать в город небольшими группами. Украинские защитники выявляют такие подразделения и ликвидируют их.

«Инфильтрация противника происходит, но такие группы обнаруживают и уничтожают подразделения быстрого реагирования, созданные именно для этого. Поэтому говорить о закреплении противника или контроле над городом было бы неправильно», — подчеркнул офицер.

Лирик также сообщил, что российское командование постоянно опрокидывает на Добропольское направление силы из других участков фронта.

По его словам, сейчас соотношение численности российских войск к украинским подразделениям в этом направлении составляет шесть к одному.

В то же время, как отметил офицер, потери русской армии растут. Если раньше речь шла о 150 погибших военных в сутки, то сейчас это количество, по его оценке, составляет 200–250 человек.

«Соотношение сил противника к нашим сейчас составляет 6 к 1. Потери противника также постоянно растут. Если раньше речь шла о 150 погибших военных в сутки, то сейчас эта цифра составляет 200-250 человек», — рассказал Лирик.

Ранее сообщалось, что украинские военные перехватили инициативу на ряде направлений фронта.

Мы ранее информировали, что Вооруженные силы Украины продолжают активную оборону и сдерживают продвижение российских войск по ключевым направлениям.

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