Соотношение сил составляет 1 к 9: журналист о наступлении РФ на Днепропетровщину

Наступление РФ на Днепропетровщину / © ТСН.ua

Реклама

Российские войска наступают к границе с Днепропетровской областью — соотношение сил там составляет 1 к 9 в пользу врага.

Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников в эфире «Киев 24».

По его данным, россияне уже неоднократно приближались к админгранице Днепропетровщины. Соотношение сил там составляет 1 к 9 в пользу врага, утверждает Мирошников

Реклама

«Не вижу большого смысла считать, сколько метров осталось до границы. Во-первых, что с нашей стороны, что врага контроль там неустойчив. Поэтому враг имеет возможность доходить до границы и даже забегать за административную границу Днепровской области. На самом деле это уже происходило и периодически и дальше происходит. Второе — там соотношение сил и средств в лучшем случае один к девяти — не в нашу пользу «, — сказал эксперт.

По его мнению, в таких условиях враг, конечно, будет продвигать, несмотря на то, какие там укрепления. Кроме того, российские КАБы быстро «разбирают» все укрепления.

«То есть мы можем очень долго что-то строить, но когда через несколько недель разбивается целая линия обороны в сооружениях, то трудно говорить о какой-то обороне именно на этой линии.

Также журналист отметил, что у ВСУ нет много средств, чтобы улучшить ситуацию. В частности, нехватка зенитно-ракетных комплексов и авиации. Это дает врагу большое преимущество в воздухе.

Реклама

Отметим, что сегодня журналист и военнослужащий 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Юрий Бутусов сообщил, что российские войска подошли на расстояние 600 метров к административной границе с Днепропетровской областью.

Ранее в Нацгвардии ответили, перешел ли враг границу на Днепропетровщине.