В Курской области России украинский спецназ подошел к одиноко лежавшему северно-корейскому солдату, который был ранен в лесу. Заметив присутствие украинцев, молодой военный вытащил гранату, угрожая подорвать себя.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Командир украинской группы, капитан с позывным Грином, подошел к солдату и, сделав шаг вперед, попытался поговорить с ним, используя несколько корейских фраз, которые он изучил специально для такой ситуации.

"Брат, все в порядке", — пытался сказать военный.

В начале этого месяца тысячи северокорейских солдат, воевавших на стороне России, были убиты или ранены, но ни один не попал в плен. Некоторые погибли от рук своих соотечественников во избежание плена после ранений, а другие избрали смерть вместо сдачи. Группа из 8-го полка спецопераций Украины, окружившая одного из таких солдат, столкнулась с тяжелой задачей: взять его в плен, не погибнув. Россия и Северная Корея не признают развертывание 12 000 северокорейских военных на войне, что, по словам Киева и западных союзников, свидетельствует о глобализации конфликта.

Северокорейские войска появились на фронте в середине декабря, расположенные в Курской области России, часть которой была оккупирована Украиной с августа. Они участвовали в пехотных атаках, не имея серьезной поддержки бронетехники или артиллерии. Северокорейцы попадали на видео, снятые украинскими дронами, где их уничтожали во время перехода через безлюдные поля. Украинские солдаты отмечают поразительную решимость северокорейцев идти в атаку, даже когда их товарищи гибли рядом. Россия не признает использование солдат из армии другой страны, а документы, найденные на трупах северокорейцев, выглядят так, будто они были выданы Россией.

Украинские солдаты рискуют захватывать северокорейцев на поле боя, чтобы доказать их участие в войне, но российские и северокорейские войска делают все возможное, чтобы скрыть и уничтожить раненых северокорейских солдат. По словам южнокорейских официальных лиц, северокорейские солдаты часто выбирают смерть вместо плена, неоднократно унося гранаты для самоубийства или ножи для перерезания артерий. Одного раненого северокорейца удалось взять живым, но он умер от ран во время транспортировки.

Грин и его команда разработали операцию по захвату северокорейского пленника.

"Их мотивация на высоком уровне", – сказал Грин. "Их физическая подготовка на высоком уровне, и готовность умереть такая же."

В январе украинские спецназовцы под руководством капитана Грина разработали специальную операцию по захвату северокорейского солдата. В течение нескольких дней они наблюдали за группой из восьми северокорейцев, которые находились в лесу в Курской области. После тщательной планировки и выбора маршрутов для входа и выхода команда отправилась в миссию 9 января, одевшись в камуфляж для маскировки среди зимней растительности.

Украинцы перебрались через минное поле — кратчайший путь — и устроили засаду на быстро отступивших северокорейцев. "Они поняли, что не могут сразиться с нами", — сказал Грин.

Военные действовали по плану: после того, как они отбили северокорейцев, им удалось осмотреть местность на наличие раненых. Сначала они не увидели никого, но впоследствии обнаружили мужчину, лежавшего неподвижно на земле среди деревьев. Капитан Грин приблизился к нему, и тогда северокорейский солдат поднял гранату, будто угрожая взорвать себя.

Грин попытался успокоить северо-корейца, используя несколько фраз на корейском, а затем переключился на русский язык, пытаясь донести, что все в порядке и он поможет. В то же время, Грин и его команда были готовы действовать осторожно, постоянно следя за руками солдата, чтобы избежать опасности.

Используя жесты, Грин показал, что он хочет оказать первую помощь на раненую ногу северокорейца. Солдат показал, что его ранил дрон, после чего он сдался и отдал гранату.

Северо-корейский солдат выбросил все свое снаряжение, оставив лишь гранату, типичную для солдат, пытающихся сбежать, облегчая свою мобильность. Грин рассказал, что видел других мертвых северокорейцев с пустыми гранатными карманами, заполненными только дешевой колбасой, а у этого солдата не было ни воды, ни еды. В ходе допроса он сказал, что был ранен несколько дней назад и оставлен своими товарищами.

Украинцы начали нести пленника обратно в свои линии. Во время эвакуации с пленным начались интенсивные артиллерийские обстрелы, что заставило украинцев искать укрытие. Российские гаубицы обстреливали их, и они несли пленника через минное поле, разбегаясь в хранилища и здания. Грин заявил, что россияне применили все ресурсы, чтобы избавиться как от северокорейца, так и от них. После этого украинцы положили раненого в подвал, где он находился в шоковом состоянии из-за боли, окруженной телами погибших северокорейцев.

Напомним, глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, заявил, что за привлечение северокорейских военных к войне России против Украины несут ответственность как Россия, так и Китай.

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