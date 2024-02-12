Соратник Аксенова обеспечивает дронами армию РФ – ему объявили подозрение

СБУ сообщила о подозрении соратнику Аксенову, который обеспечивает серийное производство дронов для российской армии.

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Романа Хитущенко – соратника оккупационного глави Крыма Сергея Аксенова и "первого замминистра экономического развития" в оккупационном "правительстве Крыма".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Коллаборант Хитущенко выполняет задачи Кремля по организации промышленного производства боевых дронов для российских войск.

По данным следствия, в июне 2023 года Хитущенко вошел в состав "рабочей группы", которая создала во временно оккупированном Севастополе технологическую базу по производству беспилотников. В первую очередь речь идет о серийном проектировании и изготовлении ударных и разведывательных БПЛА.

В случае успешного испытания боевых дронов их отправляют на передовые позиции оккупационных группировок на южном фронте.

За бесперебойность этого производства коллаборант лично докладывает местному гауляйтеру Аксенову и "отчитывается" в Москву.

Как установило расследование, житель Крыма Хитущенко одним из первых поддержал захват украинского полуострова.

За такую "лояльность" российские захватчики включили его в состав местной оккупационной администрации РФ, где изначально назначили "замминистра экономического развития", а в ноябре 2023 года — "первым заместителем".

С того времени предатель занимается вопросами "переформатирования" экономики полуострова под нужды военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок РФ.

Кроме того, он является частым гостем в эфирах российских телеканалов, где активно поддерживает кремлевский режим.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Хитущенко о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, в Кировоградской области задержали российского информатора, который в собственном гараже сделал "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ, которые двигаются в направлении восточного фронта.

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