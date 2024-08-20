Пропагандист Михаил Полинков говорит, что срочников нельзя менять потому, что они сдались без боя.

Соратник российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова Михаил Полинков призывает не возвращать в Россию срочников, сдавшихся в плен Вооруженных сил Украины "без боя".

Заявление Полынкова активно распространяется в Сети.

В одном из своих эфиров z-пропагандист заявил, что Украина использует российские военные срочные службы, чтобы вернуть домой своих пленных, в том числе бойцов "Азова".

"Скажу, возможно, неприятную вещь для многих, тем более для родителей ребят, которые находятся в плену, но их нельзя менять. Нельзя, потому что они сдались без боя. Да, кто-то может мне упрекнуть: "Коврый воин, как ты можешь так говорить, поставь на их место". Я мог оказаться на их месте, я могу об этом говорить", — сказал Полынков.

Напомним, срочников со всей России принудительно отправляют в Курск.

Матери срочников создадут проблему для Путина! Его стратегия защиты границы РФ не работает!

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