Приспешник Кадырова во время боев за Киев держал в заложниках около 500 пациентов медучреждения: как его наказали

К тюремному заключению заочно приговорен еще один военный преступник рф, который причастен к массовым пыткам гражданского населения во время боев за Киев.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Речь идет о Данииле Мартынове — экс-заместителе начальника управления росгвардии по Чеченской республике, который входит в ближайшее окружение Кадырова. Судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). Суд назначил Мартынову 11 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года злоумышленник командовал захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Тогда он руководил оккупационными отрядами "кадыровцев", которые взяли в заложники 500 человек, среди которых были дети, тяжелобольные пациенты медучреждения, персонал и местные жители.

Кроме того, Мартынов отдал приказ заминировать подходы к интернату, превратив гражданское сооружение в огневую позицию оккупантов.

При этом враг разместил на территории медучреждения самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Град", из которых обстреливали близлежащие поселки.

Во время освобождения громады остатки кадыровского отряда вместе с предводителем бежали в рф, бросив на поле боя раненых боевиков и военную технику.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал Мартынова виновным по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

Срок отбывания наказания исчисляется с даты фактического задержания осужденного.

Напомним, СБУ назвала имена преступников, убивших более 50 жителей Бородянки в марте 2022 года.

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