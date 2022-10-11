Соратник Кивы корректировал ракетные удары по ПВО в Днепре: его задержали (фото)

Соратник бывшего народного депутата-изменника Ильи Кивы, днепровский бизнесмен в сфере IT, корректировал ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и охотился за перемещением сил противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Мужчина остался в Днепре после полномасштабного вторжения России, чтобы проводить подрывную деятельность в пользу оккупантов.

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Известно, что злоумышленник познакомился с Кивой, который сейчас скрывается в России, еще в 2014 году. Впоследствии по предложению нардепа-изменника предприниматель возглавил городское общественное объединение, подконтрольное уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он начал привлекать туда своих "единомышленников" для участия в массовых мероприятиях в поддержку пророссийской политсилы и провокаций.

По указаниям своего соратника Кивы предатель собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ, а также передавал РФ координаты объектов критической инфраструктуры через Телеграм-каналы.

В своих отчетах оккупантам он обнародовал фото- и видеоматериалы, получаемые во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них добавлял текстовые сообщения с подробным описанием прилегающей территории и уточняющими характеристиками.

Злоумышленника разоблачили и задержали. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, днем 11 октября российская армия нанесла ракетные удары по Днепропетровщине. Оккупанты попали по объектам энергетической инфраструктуры в Павлоградском и Каменском районах. Там есть серьезные разрушения.

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