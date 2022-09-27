Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Соратник Меркель извинился за свое заявление о "социальном туризме" украинцев

Дата публикации
Просмотры
1769
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Соратник Меркель извинился за свое заявление о "социальном туризме" украинцев

Фото: Associated Press

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц извинился за свои заявления относительно украинцев.

Ранее Мерц возмутился тем, что большое количество украинцев, которые зарегистрировались как беженцы, пересекают границу по несколько раз, однако после критики, извинился.

Об этом Фридрих Мерц написал в Twitter.

Он отметил, что "социальный туризм" – это неточное описание "проблемы, которая наблюдалась в отдельных случаях".

"Единственное, на что я обратил внимание, это — отсутствие регистрации беженцев. Я не критиковал беженцев из Украины, которым выпала тяжкая судьба. Если мое высказывание кого-то оскорбило, то я извиняюсь", — написал Мерц.

Напомним, оппозиция Германии возмутилась тем, что большое количество зарегистрировавшихся как беженцы украинцев пересекают границу по несколько раз. Фридрих Мерц, глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" назвал это "социальным туризмом".

Читайте также:

Как Дания поможет Украине применять новейшие технологии в энергетике

Как Дания поможет Украине применять новейшие технологии в энергетике

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация