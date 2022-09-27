Соратник Меркель извинился за свое заявление о "социальном туризме" украинцев

Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц извинился за свои заявления относительно украинцев.

Ранее Мерц возмутился тем, что большое количество украинцев, которые зарегистрировались как беженцы, пересекают границу по несколько раз, однако после критики, извинился.

Об этом Фридрих Мерц написал в Twitter.

Он отметил, что "социальный туризм" – это неточное описание "проблемы, которая наблюдалась в отдельных случаях".

"Единственное, на что я обратил внимание, это — отсутствие регистрации беженцев. Я не критиковал беженцев из Украины, которым выпала тяжкая судьба. Если мое высказывание кого-то оскорбило, то я извиняюсь", — написал Мерц.

Zu meinen Äußerungen от gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Их bedaure die Verwendung des Wortes "Sozialtourismus". Даже war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden проблем. (1/3) (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) September 27, 2022

Напомним, оппозиция Германии возмутилась тем, что большое количество зарегистрировавшихся как беженцы украинцев пересекают границу по несколько раз. Фридрих Мерц, глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" назвал это "социальным туризмом".

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