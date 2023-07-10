Соразмерно с площадью Одессы: в Генштабе рассказали, сколько территории деоккупировано на юге от начала контрнаступления

В общей сложности с начала наступления ВСУ на юге продвинулись на 8,6 километра.

Украинские войска с начала контрнаступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях освободили 169 кв. км.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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"Это примерно соразмерно с площадью города Одесса. На этих территориях идут мероприятия по разминированию местности", — сказал он.

По словам Ковалева, за прошедшую неделю во время наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Вооруженные Силы Украины продвинулись более 1000 метров, а освобождены более 10 квадратных километров.

Всего с начала наступления ВСУ по этим направлениям продвинулись на 8,6 километра.

Напомним, утром 10 июля на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны появилось интригующее видео. В ролике показан обратный отсчет времени. Адресовано оно захватчикам, пришедшим на нашу землю.

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