Соразмерно с площадью Одессы: в Генштабе рассказали, сколько территории деоккупировано на юге от начала контрнаступления

В общей сложности с начала наступления ВСУ на юге продвинулись на 8,6 километра.
Украинские войска с начала контрнаступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях освободили 169 кв. км.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
"Это примерно соразмерно с площадью города Одесса. На этих территориях идут мероприятия по разминированию местности", — сказал он.
По словам Ковалева, за прошедшую неделю во время наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Вооруженные Силы Украины продвинулись более 1000 метров, а освобождены более 10 квадратных километров.
Всего с начала наступления ВСУ по этим направлениям продвинулись на 8,6 километра.
Напомним, утром 10 июля на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны появилось интригующее видео. В ролике показан обратный отсчет времени. Адресовано оно захватчикам, пришедшим на нашу землю.
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