Сорвали планы россиян: на Курщине ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия

Воины ВСУ продолжают выполнять свою задачу и уничтожать врага.
На Курщине, несмотря на численное преимущество российских войск, Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные операции.
Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО лейтенант Андрей Коваленко.
По его словам, в некоторых районах украинские войска постепенно оттесняют россиян с отдельных позиций.
Хотя российские войска сохраняют численное преимущество, они сталкиваются с проблемами из-за особенностей местности, значительных потерь техники и личного состава.
Это привело к значительному замедлению их темпа продвижения и нарушению начальных планов агрессора.
Напомним, на Курском направлении военные медики проводят операции в подвалах, используют сложные пути эвакуации и вынуждены спасать и врагов.
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