Воины ВСУ продолжают выполнять свою задачу и уничтожать врага.

На Курщине, несмотря на численное преимущество российских войск, Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные операции.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, в некоторых районах украинские войска постепенно оттесняют россиян с отдельных позиций.

Хотя российские войска сохраняют численное преимущество, они сталкиваются с проблемами из-за особенностей местности, значительных потерь техники и личного состава.

Это привело к значительному замедлению их темпа продвижения и нарушению начальных планов агрессора.

Напомним, на Курском направлении военные медики проводят операции в подвалах, используют сложные пути эвакуации и вынуждены спасать и врагов.

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