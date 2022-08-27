Сорвем планы Кремля: в украинской разведке рассказали о возможных сценариях войны

В украинском Главном управлении разведки считают, что решающим периодом в войн с агрессорской Россией станет как раз осень.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий говорит, если говорить о природных и климатических условиях — это сентябрь-октябрь. Впрочем, боевые действия продолжатся и в ноябре – когда будет ненастье. Тогда, считает он, боевые действия продолжатся, но будут менее активными.

Об этом он рассказал в интервью РБК.Украина.

"Имеем опыт применения вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой. Несмотря на то, что они оттуда сбежали, у наших границ на территории России сохраняется примерно четыре батальонных тактических групп. Они, во-первых, обстреливают нашу территорию. -вторых, держат в напряжении и отвлекают на себя силы и средства. При любом раскладе зимний период тоже будет сложным, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины", — отмечает Скибицкий.

По словам разведчика, агрессор будет использовать энергетические носители, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране. На этом фоне оккупанты будут готовиться к весне, чтобы возобновить более мощные боевые действия.

"Надеемся, что те мероприятия, которые мы планируем, будут иметь успех. Мы сорвем те планы, которые есть в Российской Федерации и относительно дальнейшей оккупации, и относительно Донецкого региона. Несмотря на то, что нам недостаточно тех ресурсов, которые мы имеем, нам помощь поступает, мы планируем боевые действия. Мы поражаем их пункты управления, склады боеприпасов, живую силу", — рассказал Скибицкий.

Он также подчеркнул, что меняется моральное положение российских войск, они уже "маршем" не идут, как это было в марте. Кроме того, важный и кадровый потерциал, ведь сейчас укомплектованность некоторых враждебных подразделений участвовавших в войне от февраля, сейчас составляет 30%.

"Это ниже любых необходимых показателей. Их нужно пополнять, а мы видим по статистическим данным, что те планы, которые построила для себя Москва по набору на контрактную службу, по добровольному набору, не выполняются более чем на 50%. Как раз по общей мобилизации: возможно, придет такой момент, когда для того, чтобы добиться успеха в целях России – это полная оккупация Украины – им необходимо будет объявлять полную мобилизацию", — подчеркнул представитель ГУР Минбороны.

Напомним, аналитик Алексей Ежак, руководитель отдела региональной политики Национального института стратегических исследований, считает, что в ближайшее время российский диктатор Владимир Путин может отойти от дел. Произойти это может как по собственному Путину, так и под давлением российских элит.

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