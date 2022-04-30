Сосредотачиваются на наступательных действиях: в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении

Сосредотачиваются на наступательных действиях: в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении

На Донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения.

Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиции украинских защитников.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как стало известно, основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на наступательных действиях на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях. Их цель – взятие под полный контроль населенные пункты Рубежное, Попасное и, вероятно, осуществление дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково.

“На Мариупольском направлении враг продолжил наносить авиационные удары по городу Мариуполь. Основные усилия сосредоточены на блокировании подразделений Сил обороны в районе завода "Азовсталь", — рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Напомним, что Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество.

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