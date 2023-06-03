"Сосредоточены на другом": в Белом доме прокомментировали вступление Украины в НАТО

В Вашингтоне поддерживают стремление Украины присоединиться к блоку НАТО, однако сейчас США сконцентрированы на том, чтобы предоставить Киеву всю необходимую помощь в борьбе с российской агрессией.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует ЕП.

Она заявила, что администрация президента США Джон Байдена отдана политике открытых дверей, когда речь идет о вступлении в НАТО.

"Любое решение принимается между 31 членом Альянса и страной, которая хочет вступить. Мы говорили об этом много раз раньше. Это не изменилось… сейчас мы сосредоточены на том, что мы можем сделать для поддержки усилий Украины в борьбе за свою демократию, свою свободу против российской агрессии. И это то, что мы будем продолжать делать», – отметила она.

Кроме того, представительница Белого дома напомнила, что на этой неделе Украина получила от США очередной пакет военной помощи, сумма которого составляет 300 млн долларов.

"Мы будем продолжать в том же духе", – добавила Жан-Пьер.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сказал, если страны-члены НАТО не дадут Украине четкий "сигнал", что хотят видеть нашу страну в Альянсе, то нет смысла участвовать в июльском саммите в Вильнюсе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности Украины присоединиться к НАТО.

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