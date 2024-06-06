Сосредоточила ли РФ в Украине и на границе более полумиллиона военных: ответ ГУР

На границе с Россией и на временно оккупированных территориях Украины сосредоточено около 550 тысяч оккупантов. Речь идет не только о солдатах, но и о представителях ФСБ и других военизированных подразделений.

Об этом в телемарафоне сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, информация о том, что РФ сосредоточила у границы ни на временно захваченных территориях Украины и у границы, не нова.

"Она уже несколько месяцев остается постоянной и включает в себя разные подразделения, в частности, так называемой Росгвардии, подразделения ФСБ, спецслужб, которые сосредоточены на захваченных территориях с целью контролировать события в оккупированных городах и местное население", — пояснил представитель разведки.

Следует добавить, что на днях ряд СМИ со ссылкой на ГУР заявили, что Россия держит у украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины около 550 тысяч оккупантов.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на представителя ГУР сообщили, что оккупанты сосредоточили на временно оккупированных территориях Украины и вблизи нашей границы около 550 тысяч военных.

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