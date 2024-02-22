Сосредоточились на четырех направлениях: в ISW оценили новую наступательную операцию ВС РФ

Вооруженные силы Российской Федерации совершают многостороннюю наступательную операцию на Харьковско-Луганском направлении.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

По данным экспертов, ранее россияне, как правило, либо концентрировали большие массы войск в районе отдельных населенных пунктов (таких, как Бахмут и Авдеевка), либо совершали многочисленные атаки по направлениям, находившимся слишком далеко друг от друга. Как отмечают аналитики, нынешнее российское наступление отличается по ряду аспектов.

"Перспективы этого наступления на Харьковско-Луганском направлении далеко не ясны, но его план и первоначальное воплощение знаменуют собой заметные изменения в подходе России к оперативному уровню", — считают в ISW.

Аналитики отметили, что в последнее время РФ активизировала действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и сосредотачивает внимание на четырех направлениях.

По их данным, оккупанты осуществляют наступательные операции к северо-востоку от Купянска, к юго-западу от Сватового, к юго-западу от Сватового и к западу от Кременной.

В ISW считают, что оккупанты преследуют оперативную цель по захвату восточного берега реки Оскол в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что оккупанты намерены возобновить активные наступательные действия в направлении Купянска и Часового Яра. Речь идет и о повторных попытках идти в направлении Угледара.

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