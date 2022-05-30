Сосредоточились на Северодонецке: американские военные эксперты сообщили о дальнейшем наступлении РФ на Донбассе

Сосредоточились на Северодонецке: американские военные эксперты сообщили о дальнейшем наступлении РФ на Донбассе

ВСУ нарушат российские планы и потенциально заставят РФ развернуть подкрепление в Херсонской области.

На основании успешной контратаки у границы Херсон-Николаевской области в американском Институте изучения войны предположили, что успех России в интенсивных городских боях будет минимальным.

По информации экспертов, украинская контратака, цель которой сорвать усилия России по установлению прочных оборонительных позиций вдоль южной оси, вероятно, нарушит российские операции и потенциально заставит РФ развернуть подкрепление в Херсонской области, преимущественно удерживаемое некачественными подразделениями.

"Контратаки ВСУ могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины", — отметили эксперты.

Более того, по информации института, российские войска продолжают штурм Северодонецка 29 мая, но никакого подтвержденного продвижения не совершили.

Российский прогресс в интенсивных городских боях, вероятно, будет медленным. Российская кампания на востоке Украины, которая имела целью захватить всю Луганскую и Донецкую области, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке. Российские войска вряд ли смогут провести несколько одновременных операций и, вероятно, будут еще больше уменьшать приоритеты продвижения к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в пользу сосредоточения имеющихся сил в Северодонецке в ближайшие дни", — сообщили эксперты.

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Основная цель – восточная Украина

"Подчинены основные усилия — южная Харьковская, Донецкая, Луганская области. Российская цель — окружить украинские силы на Востоке Украины и захватить всю Донецкую и Луганскую области, территорию, которую заявляют доверенные лица России на Донбассе", — отметили в США.

Российские войска продолжили наступательные действия к юго-востоку от Изюма до Славянска, но 29 мая не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Российские войска безуспешно атаковали Богородичное, примерно в 30 км к юго-востоку от Изюма.

Россияне дополнительно обстреливали украинские позиции к юго-западу от Изюма в районе Гусаровки, Большой Камышевахи и Вернополья и к юго-востоку от Изюма в районе Довегенка и Райгородка.

ISW

"Усилия россиян южнее Изюма, вероятно, изменились с ключевых мер к подчиненным действиям, которые все больше направлены на поддержку наступательных операций вокруг Лимана. Наступления как в юго-восточной Харьковской области, так и на севере Донецкой области теперь подчинены доминирующим усилиям России на Донбассе, окружению Северодонецка", — сообщили эксперты.

Российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка 29 мая, хотя эксперты не подтверждают никаких конкретных достижений.

"29 мая украинский Генштаб заявил, что российские войска намерены оцепить Северодонецк и Лисичанск и перерезать в этом районе основные украинские наземные линии связи (ГЛОС), по предварительной оценке, россияне дополнительно пытались продвинуться на север в Северодонецк со стороны Боброва и Устиновки. Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай подчеркнул, что украинские войска до сих пор контролируют Северодонецк, опроверг ложные утверждения лидера Чечни Рамзана Кадырова о том, что Северодонецк находится под полным контролем России по состоянию на 28 мая. российская группировка из Тошковки, которая может оказывать давление на российские операции в окрестностях Попасной", — комментируют события эксперты США.

Также, по информации специалистов, россияне продолжили укреплять административный контроль над оккупированными регионами 29 мая.

Подтверждается, что российские оккупационные войска доставляют награбленный металл России через порт Мариуполя.

Поддерживаемый Россией глава военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил Reuters, что решение о присоединении Херсона к России, скорее всего, будет принято в следующем году, и отказался от своих предварительных заявлений о том, что Херсон присоединится к России автоматически, заявил, что будет так называемый референдум.

Как сообщали ранее в оперативном командовании "Юг", на юге Украины Вооруженные Силы Украины проводят контрнаступательные действия, противник терпит существенные потери и отступает на ранее занимаемые рубежи.

Позже в Генеральном штабе ВСУ уточнили, что контрнаступление украинскими военными происходит на Херсонском направлении. В результате наступательных действий враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области.

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