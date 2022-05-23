Сосредоточились на трех областях: в Минобороны назвали основную цель россиян на фронте

Сосредоточились на трех областях: в Минобороны назвали основную цель россиян на фронте

Армия РФ продолжает наступления на нескольких направлениях, наиболее активные бои – в Донецкой и Луганской областях.

Основной целью армии России остается попытка окружить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Об этом во время брифинга в Медиацентре "Украина — Укринформ" сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Агрессор ведет интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии боевого столкновения и в глубине обороны наших войск, в частности, в Донецком операционном районе и на Славянском направлении", — сказал он.

Враг продолжает также наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

В Министерстве обороны отмечают, что на Харьковском направлении противник пытается восстановить утраченное положение, применяет разведывательно-огневые комплексы, ведет огневое влияние по районам сосредоточения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском и Северодонецком направлениях, пытаясь оцепить подразделения Объединенных сил в районах Северодонецка и Лисичанска и выйти на административную границу Луганской области.

На Северодонецком направлении Вооруженные Силы Украины принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских оккупационных войск.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск, разрушает промышленную и социальную инфраструктуру, применяет разведывательно-огневые комплексы в составе беспилотной авиации, реактивную и ствольную артиллерию.

"Корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку на приморском направлении", — рассказал Александр Мотузяник.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя КРМБ типа "Калибр" (суммарный залп – до 16 ракет).

Напомним, Путину не удается реализовать ни один этап войны против Украины. По всем направлениям – по Донецку, по Харькову, по Херсону, по Приднестровью – пробить коридор не удается.

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