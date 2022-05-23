Сосредоточились на трех областях: в Минобороны назвали основную цель россиян на фронте

Армия РФ продолжает наступления на нескольких направлениях, наиболее активные бои – в Донецкой и Луганской областях.
Основной целью армии России остается попытка окружить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.
Об этом во время брифинга в Медиацентре "Украина — Укринформ" сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"Агрессор ведет интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии боевого столкновения и в глубине обороны наших войск, в частности, в Донецком операционном районе и на Славянском направлении", — сказал он.
Враг продолжает также наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
В Министерстве обороны отмечают, что на Харьковском направлении противник пытается восстановить утраченное положение, применяет разведывательно-огневые комплексы, ведет огневое влияние по районам сосредоточения наших войск.
На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском и Северодонецком направлениях, пытаясь оцепить подразделения Объединенных сил в районах Северодонецка и Лисичанска и выйти на административную границу Луганской области.
На Северодонецком направлении Вооруженные Силы Украины принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских оккупационных войск.
На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск, разрушает промышленную и социальную инфраструктуру, применяет разведывательно-огневые комплексы в составе беспилотной авиации, реактивную и ствольную артиллерию.
"Корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку на приморском направлении", — рассказал Александр Мотузяник.
В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя КРМБ типа "Калибр" (суммарный залп – до 16 ракет).
Напомним, Путину не удается реализовать ни один этап войны против Украины. По всем направлениям – по Донецку, по Харькову, по Херсону, по Приднестровью – пробить коридор не удается.
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