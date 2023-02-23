Составлен общий портрет россиян, воюющих против Украины: чем они опасны для Путина

Россияне, которых президент РФ Владимир Путин отправляет на войну в Украину, после возвращения с фронта станут большой угрозой для кремлевского режима. Среди таких людей преобладают авантюристы-"отморозки", люди из бедных регионов и уголовные элементы.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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Политик составил общий портрет тех, кто идет на войну:

"Те, кто хотел уехать - уехали. Кто не хотел воевать - спрятались, работают дистанционно, живут не по прописке. Кто может поехать на войну? Какие-то отморозки, их всегда небольшой процент в каждом обществе есть. Могут поехать люди из самых бедных регионов, у которых нет перспектив и будущего. Ты живешь в деревне, где один магазин и никакой работы. Ты сопьешься рано или поздно. Денег, чтоб уехать в город, у тебя нет. У тебя нет образования, навыков, профессиональных качеств. И тут тебе предлагают социальный лифт: выживешь - получишь звезду, твои дети куда-нибудь поступят, тебе дадут какой-нибудь капитал. Вот такие люди и едут. Или заключенные, которым сидеть 10-15 лет - лучше уж погибнуть, чем долго гнить в тюрьме".

Как отметил Гудков, когда эти люди возвращаются с фронта, они не приспособлены к мирной жизни и имеют легальный опыт безнаказанных убийств. Это приведет к серьезному росту криминала в РФ, "какого не было и в 90-х".

"Они представляют угрозу для режима, но именно поэтому их и отправляют на войну, чтоб их стало как можно меньше. Безусловно, они вернутся. Они будут ненавидеть власть, которая их отправила в такое пекло, будут понимать, сколько людей погибло, поймут, что никто не оценит их вклад в войну. Эта масса людей будет радикально протестно настроена. Это будущий электорат партии Пригожина или Гиркина-Стрелкова. Это будет угроза для режима", - подчеркнул российский оппозиционер.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия во время первой волны мобилизации набрала более 316 тыс. человек, которых почти всех сразу отправили на войну без боевой подготовки.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Россия в январе-феврале проводит вторую волну мобилизации, а на май-июнь запланирована третья. По словам эксперта, к лету РФ хочет собрать 1 млн. 200 тыс. военных.

В то же время, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят от официальных лиц.

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