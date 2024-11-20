Составляют ли войска Северной Кореи опасность: что говорят в ВСУ

Украинские военные не считают, что контингент Северной Кореи в Курской области представляет особую опасность

Об этом сообщил командующий Десантно-штурмовым войском Вооруженных сил Украины бригадный генерал Игорь Скибюк.

"Боеспособность этих подразделений достаточно сомнительна, учитывая специфику Северной Кореи", – высказался он.

По оценкам ВСУ, в Курской области находятся более 10 тысяч солдат. Ежедневно уничтожается более тысячи военных РФ.

"Это условно на 10 дней ресурс. Мы достаточно уверенно чувствуем себя на Курщине. Когда начнутся соответствующие операции с их применением и наше противодействие, мы увидим, чего они стоят. Это просто еще плюс 10 тысяч солдат, и ничего опасного я от них не ожидаю", — сообщил Скибюк.

Напомним, Министерство обороны США обнародовало новые оценки по участию войск КНДР в войне против Украины. Известно, что под Курск переброшено более 11 тысяч северокорейского контингента.

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