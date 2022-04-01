Составляют списки заброшенных квартир: в Мелитополе главы ОСМД сотрудничают с оккупантами – мэр

Мэр предупредил, что украинские власти знают, кто сотрудничает с оккупантами и предатели не уйдут от уголовной ответственности.

В Мелитополе некоторые главы ОСМД сотрудничают с оккупантами – составляют списки квартир, где никто не проживает, и списки квартир, в которых проживали военные и чиновники.

Об этом сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров на своей странице в Facebook.

"Сейчас некоторые старшие по домам решили взаимодействовать с оккупантами: составляют списки квартир в своих домах и расписывают, где жили украинские военнослужащие, где жили чиновники, где никто не живет, потому что люди уехали. И оккупанты, военнослужащие России занимают эти квартиры", — сказал Федоров.

Мэр предупредил, что украинские власти знают, кто сотрудничает с оккупантами и предатели не уйдут от уголовной ответственности. По его словам, правоохранители уже возбудили дело по этим фактам.

Также Федоров рассказал, что в Мелитополь был направлен очередной гуманитарный конвой. Российские военные не пропускали его в течение нескольких дней. Прошлую гуманитарную помощь, которую передали мелитопольцам, оккупанты выдавали от своего имени.

Кроме того, оккупанты продолжают грабить коммунальные предприятия Мелитополя. В частности, украли всю технику КП "Чистота".

Ранее сообщалось, что в Мелитополе педагоги отказались от сотрудничества с оккупантами.

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