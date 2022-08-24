Состоится ли судилище над "азовцами": Арестович указал на два варианта развития событий

В случае судилища о каких-либо переговорах РФ может забыть навсегда.

Российские оккупационные власти будут тянуть время, но не устроят так называемый публичный трибунал в Мариуполе — судилище над "азовцами".

Такого мнения придерживается советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, о чем он рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.

"Зеленский четко сказал, что в случае судилища над "азовцами" ни о каких переговорах РФ может не мечтать. Закрывается опция сама по себе", — отметил он.

Арестович также сказал, что Украина накануне направила дополнительный пакет документов, предупреждающих о проведении этого судилища международные юридические инстанции.

"Поэтому россияне в очень затруднительном положении: с одной стороны, надо изобразить для своих внутренних безумных патриотов, что "азовцев" настигла "заслуженное возмездие", а с другой стороны, нарваться на ультиматум — закрыть себе опцию переговоров с Киевом. Но это очень тяжелая для них история", — отметил он.

По его словам, скорее всего, оккупанты в Мариуполе будут тянуть время.

"Массовый суд... Эта проделка не пройдет", — поделился своим мнением Арестович.

Как сообщалось, российские оккупанты в Мариуполе инсценируют так называемые задержания бойцов "Азова". Таким образом, россияне хотят создать иллюзию "успешной" борьбы с украинским сопротивлением.

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