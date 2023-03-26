Состоится ли в Украине демобилизация в случае затяжной войны: объяснение эксперта

Все мобилизованные будут находиться в рядах ВСУ, пока не отменят военное положение.

Только после того, как будет отменено военное положение в Украине, объявленное после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, Генеральный штаб определится с категорией военнослужащих, которые могут быть демобилизованы.

Об этом в своем видеоблоге сообщил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в случае, когда война станет затяжной или перейдет в позиционную, все призванные в армию во время общей мобилизации останутся на местах.

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"Все мобилизованные будут находиться в рядах ВСУ до тех пор, пока не будет упразднено военное положение", — пояснил Жданов.

Он подчеркнул, что пока задачи этой войны не решены, "никто никого никуда не отпустит".

Напомним, Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – с 19 февраля до 18 мая.

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