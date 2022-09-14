Состоялись специальные ученияи на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС

В Запорожской области спасатели развернули пункты проведения дозиметрического контроля и санитарной обработки эвакуированного населения, а также электропоезда, прибывшего из зоны загрязнения.

Обучение на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС состоялось на железнодорожной станции.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Более того, на территории станции были установлены палатки промежуточного пункта, где граждане смогут переодеться в чистые вещи, зарегистрироваться, получить медицинскую помощь, пищевые наборы и пройти в эвакуационные автобусы", — отметил он.

Подобные учения проводить обязательно нужно, потому что службы должны отточить свои навыки к автоматизму. Все должны быть готовы к чрезвычайной ситуации.

"Террористические действия врага могут привести к катастрофическим последствиям", — добавил Старух.

Напомним, жителей Орехова призвали эвакуироваться из-за активных боевых действий.

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