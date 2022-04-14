Также были освобождены гражданские.
В четверг, 14 апреля, по приказу президента Украины Владимира Зеленского состоялся четвертый обмен военнопленными с Россией. В Украину возвращаются 30 граждан.
Об этом сообщила министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину", — отметила Верещук.
Напомним, на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики совершают военные преступления и похищают людей.
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