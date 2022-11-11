Состоялся очередной обмен: из российского плена вернулось 45 воинов ВСУ (фото, видео)

Украина вернула из российского плена еще 45 военнослужащих Вооруженных Сил.

Об этом 11 ноября в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен — удалось осовбодить 45 воинов ВСУ", — написал он.

Ермак отметил, что среди освобожденных солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство.

В то же время в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что среди вернувшихся домой – представители 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского, 53-й отдельной механизированной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады, 10-го отдельного мотопехотного батальона "Полесье", 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, 43-й отдельной артиллерийской бригады, 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна.

В результате обмена возвращаются преимущественно стрелки, боевые медики, водители и санитары. Старшему из осовобожденных — 56 лет, самому молодому летом исполнилось 22. Также в этот раз на родную землю удалось вернуть тела двух защитников Украины.

Напомним, что 3 ноября в рамках обмена удалось освободить 107 украинских бойцов.

К слову, по состоянию на 27 октября Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.

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