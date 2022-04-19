Состоялся пятый обмен пленными с Россией: домой возвращаются 76 украинцев

Во вторник, 19 апреля, между Украиной и Россией состоялся пятый обмен пленными. Домой возвращаются 76 украинцев.
Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц", — написала она в Telegram.
Всего с начала полномасштабной войны России против Украины из плена освободили 228 украинцев.
14 апреля, по приказу президента Украины Владимира Зеленского, состоялся четвертый обмен военнопленными с Россией. В Украину тогда вернулись 30 граждан.
Третий обмен пленными состоялся 9 апреля. Освободили всего 26 наших людей, среди них военные и гражданские.
1 апреля состоялся второй масштабный обмен пленными между украинской и российской сторонами. Домой вернулось 86 украинских военных, среди которых – 15 женщин.
Первый полноценный обмен военнопленных Украины и России состоялся 24 марта. Тогда домой вернулись 10 украинских защитников, а в РФ – 10 военных.
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