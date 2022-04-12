Состояние пострадавших от токсического вещества в Мариуполе относительно удовлетворительное: о симптомах отравления сообщили в полку «Азов»

Состояние пострадавших от токсического вещества в Мариуполе относительно удовлетворительное: о симптомах отравления сообщили в полку «Азов»

Из-за нахождения в полной блокаде токсикологический анализ осуществить пока не могут.

Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии, заявили в видео в полку «Азов», находящемся в Мариуполе.

«Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения был на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере из-за вражеского огня невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений», – сообщили там.

Пострадавшие в результате распространения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. pic.twitter.com/G5myNNkJu6 — АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022

Установить вещество пока не удалось. Но известно, что врагом были применены ядовитые или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия.

Из-за нахождения в полной блокаде токсикологический анализ невозможен. В то же время, основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления».

Основная симптоматика пострадавших:

гиперемия лица,

повышение АД,

сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз

Напомним, российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно – по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов".

Читайте также: