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Состояние российской армии будет ухудшаться: мобилизованные не станут умирать "за идею"

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Состояние российской армии будет ухудшаться: мобилизованные не станут умирать "за идею"

Фото: Associated Press

Будут разбегаться как можно быстрее.

Нравственно-психологическое состояние войск РФ будет постоянно ухудшаться. Те люди, которых мобилизуют после оглашения процесса главой Кремля Владимиром Путиным, "за идею" умирать не захотят.

Об этом сказал военный эксперт Михаил Самусь.

"Разбегаться будут гораздо быстрее предыдущих и такие случаи, как многонедельное содержание Лимана, причем без особых военных целей, не будет. То же на Херсонском плацдарме – никаких перспектив там нет", — сказал Самусь.

Напомним, Алексей Арестович назвал следующий город, где ВСУ могут одержать победу.

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Дата публикации
Просмотры
713
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