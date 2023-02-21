Сотен самолетов не будет: в Воздушных силах ВСУ оценили возможность массированного применения РФ авиации

Юрий Игнат объяснил, что ПВО сейчас усилено современными западными комплексами.
В воздушных силах Вооруженных сил Украины считают, что враг не будет массово применять авиацию в годовщину вторжения РФ в страну.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Многие эксперты говорят о каких-то сотнях самолетов. Ну не будет такого. Так никто не воюет, это не Вторая мировая война", — сказал он.
Спикер объяснил, что сорок российских аэропортов расположены на разном расстоянии от границы с Украиной. Та группировка авиации РФ, которая находилась на аэродромах в начале агрессии, примерно в том же количестве остается, а утраченную технику дополняют.
"Поэтому если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов – этого не будет", – сказал он.
Игнат объяснил, что противовоздушная оборона усилена современными западными комплексами.
Напомним, Путин пригрозил, что Россия готова испытывать ядерное оружие.
Читайте также: