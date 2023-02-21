Сотен самолетов не будет: в Воздушных силах ВСУ оценили возможность массированного применения РФ авиации

В воздушных силах Вооруженных сил Украины считают, что враг не будет массово применять авиацию в годовщину вторжения РФ в страну.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Многие эксперты говорят о каких-то сотнях самолетов. Ну не будет такого. Так никто не воюет, это не Вторая мировая война", — сказал он.

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Спикер объяснил, что сорок российских аэропортов расположены на разном расстоянии от границы с Украиной. Та группировка авиации РФ, которая находилась на аэродромах в начале агрессии, примерно в том же количестве остается, а утраченную технику дополняют.

"Поэтому если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов – этого не будет", – сказал он.

Игнат объяснил, что противовоздушная оборона усилена современными западными комплексами.

Напомним, Путин пригрозил, что Россия готова испытывать ядерное оружие.

ПВО сработало: большинство ракет врага были сбиты над Украиной